UCO Bank Jobs 2026: ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ (Generalist) ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ (Specialist Officer) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 173 JMGS 1 (ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1) ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (Data Privacy Compliance Officer) 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
JMGS 1 (Junior Management Grade Scale 1) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
* ಟ್ರೇಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 30
* ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 50
* ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 15
* ಮ್ಯೂರೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಫಿನಾಕಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* AI/ML ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
MMGS 2 (Middle Management Grade Scale 2) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
* ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 10
* ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 25
* ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ, ಬಿಇ/ಬಿಟೆಕ್/ಎಂಸಿಎ/ಎಂಎಸ್ಸಿ/ಎಂಬಿಎ/ಸಿಎ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ: ಜೆಎಂಜಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026ರಂತೆ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಎಂಎಂಜಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 22 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026ರೊಳಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 800 ರೂ., SC/ST ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ 175 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಎಷ್ಟು?: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಎಂಜಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 48,480 ರೂ.ನಿಂದ 85,920 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಂಎಂಜಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 64,820 ರೂ.ನಿಂದ 93,960 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್! ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ರೇಕ್..