  • 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿಯೂ ಐಸೊಲೇಟೆಡ್‌ ಕೆಟಗರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:23 PM IST
  • ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?
  • ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ವರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಸೊಲೇಟೆಡ್‌ ಕೆಟಗರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಒಟ್ಟು 311 ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ, ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

311 ಐಸೊಲೇಟೆಡ್‌ ಕೆಟಗರಿ (ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ, ಲ್ಯಾಬ್‌ ಸಹಾಯಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 19,900 ದಿಂದ 44,900 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಐಸೊಲೇಟೆಡ್‌ ಕೆಟಗರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 29ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು.. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು!

ಆಯ್ಕೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ? 

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಬಿಟಿ)– 1
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಬಿಟಿ– 2
ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RRB JobsRRB Isolated CategoryRRB Recruitment 2026Short Noticeapply online

