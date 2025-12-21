ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಆರ್ಆರ್ಬಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಒಟ್ಟು 311 ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ, ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
311 ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ (ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ, ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 19,900 ದಿಂದ 44,900 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 29ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಬಿಟಿ)– 1
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಬಿಟಿ– 2
ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
