English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • 2026ರ RRB ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2026 ಪ್ರಕಟ: ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

2026ರ RRB ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2026 ಪ್ರಕಟ: ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

RRB Job Calendar 2026 Released: ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) 2026ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 14, 2025, 10:22 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
Head Coach Gautam Gambhir
ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
CM siddaramaiah ̧ helicopter travel expence ̧ 47crore ̧ karnataka governament
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ
camera icon5
ear pain in children
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
priyanka Chopra
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
2026ರ RRB ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2026 ಪ್ರಕಟ: ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

RRB Job Calendar 2026 Released: ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) 2026ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) 2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋಪೈಲಟ್ (ALP) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ (Technician) ಹಾಗೂ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಕ (Section Controller) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇನ್ನು ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (JE) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಗಗಳ (NTPC) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್-1 ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು, ಗಣಿತ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 
 

RRB Exam Calendar 2026 ReleasedALPNTPCRailway Exams Calendar 2026Indian Railways

Trending News