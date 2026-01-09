SBI Recruitment: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ SBIನಿಂದ 1146 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ! ಸಂಬಳ 86,000 ರೂ.!!

SBI Recruitment News: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾದ ಕನಸು. ಈಗ ಅದು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (Written Exam) ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ 1146 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ SBI ಸೇರಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?
ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 1146 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಪಿ ವೆಲ್ತ್ (VP Wealth), ಎವಿಪಿ ವೆಲ್ತ್ (AVP Wealth) ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ (CRE) ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಇದ್ದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (Written Exam) ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ (Shortlist) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ (Interview) ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ (Degree) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಂಬಿಎ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2026ರ ಜನವರಿ 10.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನ 2026ರ ಜನವರಿ 10.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ?
ಜನರಲ್, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 750 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
SC/ST ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 01/05/2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಪದವಿ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.