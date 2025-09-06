10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ರೂ.40 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ!

ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ 2025ರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (NCVT) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ವಿಧಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್/10+2, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ
12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ: 2022-23, 2023-24 ಅಥವಾ 2024-25ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.60 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ (MBBS, BAMS, BHMS, BDS), ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (BE, BTech, B.Arch), ಪದವಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐಟಿಐನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು.
10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ: 2022-23, 2023-24 ಅಥವಾ 2024-25ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.60 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಆದಾಯ ಮಿತಿ: ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 4,50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025ರೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.licindia.in ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ "LIC ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 2025" ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತ
ಕೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.