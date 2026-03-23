SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹69,100 ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

SSB Constable Jobs 2026: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಘಟಕವಾದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ (SSB) ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 827 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ (Non-GD) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಚಾಲಕ, ತೋಟಗಾರ, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಚಮ್ಮಾರ, ದರ್ಜಿ, ವಾಷರ್ಮನ್, ಕ್ಷೌರಿಕ, ಮಾಣಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಹಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಇಲಾಖೆವಾರು ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು.
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಚಾಲಕ - ಪುರುಷ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 553
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 34
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ವಾಷರ್ಮನ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 74
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಕ್ಷೌರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 43
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಗಾರ್ಡನರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 41
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಟೈಲರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 41
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಚಮ್ಮಾರ/ಶೂಮೇಕರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 25
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ವೇಟರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಚಾಲಕ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳು, ಬಡಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳು.
ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟವಾದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಪಿಇಟಿ/ಪಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21,700 ರೂ.ನಿಂದ 69,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
