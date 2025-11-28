English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 7,948 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 7,948 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:07 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮೀಸಲಿವೆ
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 7,948 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ?
ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ಸ್ಟಾಫ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕಮಿಷನ್‌ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾಫ್‌ (ಎಂಟಿಎಸ್‌) ಮತ್ತು ಹವಲ್ದಾರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಗವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇಲಾಖೆಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 7,948 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾಫ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳು 6,078 ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು 732 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿದಂತೆ 1,138 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹವಲ್ದಾರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಆಗಿವೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 3,679 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಳ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಬಿಸಿಗೆ 1,973, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 859, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 621, ಇಡಬ್ಲುಎಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 621, ಪಿಡಬ್ಲುಎಸ್‌ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ 310, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 731 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ.. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು..?

ರಾಜ್ಯವಾರು ಉದ್ಯೋಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸಲ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ 1,961 ಹೊಸ ಎಂಟಿಎಸ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 732 ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 542 ಇವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 750 ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 48,480 ಸ್ಯಾಲರಿ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

