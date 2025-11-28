ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 7,948 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ?

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಎಂಟಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಹವಲ್ದಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಗವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 7,948 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 6,078 ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು 732 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿದಂತೆ 1,138 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹವಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 3,679 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಳ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಬಿಸಿಗೆ 1,973, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 859, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 621, ಇಡಬ್ಲುಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 621, ಪಿಡಬ್ಲುಎಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ 310, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 731 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಉದ್ಯೋಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸಲ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ 1,961 ಹೊಸ ಎಂಟಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 732 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 542 ಇವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.