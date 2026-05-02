staff selection commission notification: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತ-XIV/2026 ಆಯ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3003 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2,919 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಯಲ್ಲಿ 104 ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲಕ 'A' ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯಕ 'A' ನಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (GSI) ಯಲ್ಲಿ 188 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.. ತರಗತಿ 10: ವಿಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ, ಅಡುಗೆಯವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು - ಸಂಬಳ: ಅಂದಾಜು ₹35,000 (ಮಟ್ಟ-1) ಮಧ್ಯಂತರ: ಕಾಪಿಹೋಲ್ಡರ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ - ಸಂಬಳ: ಸರಿಸುಮಾರು ₹40,000 (ಹಂತ-2) ಡಿಪ್ಲೊಮಾ: ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು - ಸಂಬಳ: ಅಂದಾಜು ₹60,000 (ಮಟ್ಟ-6) ಪದವಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತ: ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ - ಸಂಬಳ: ₹50,000 - ₹80,000 ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಬಿಟಿ) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ/ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 4, 2026 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 5, 2026 ಅರ್ಜಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ದಿನಾಂಕಗಳು: ಮೇ 11 - 13, 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು.. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.