ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ SBI ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ.. 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಂಬಳ! ಈಗಲೇ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 105 ಪರಿಹಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವ ವರ್ಧನೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 05 ಮೇ 2026 ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐ sbi.bank.in ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 5, ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 3, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ 6, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ 9, ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 2, ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ 2, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 5, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15, ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 6, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 7, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 13, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4, ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 5, ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 6, ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟು 105 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-II, ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-III, ಎಸ್ಎಂಜಿಎಸ್-IV ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 63 ವರ್ಷಗಳು. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ವರ್ಷಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
ಸಂಬಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-II, ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-III ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 45,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಂಜಿಎಸ್-IV ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ. ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 100 ಅಂಕಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಹಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಸಿಆರ್ಸಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : CBSE 10th Results 2026: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ.. ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ..! ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ