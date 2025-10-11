ಏಕಾಏಕಿ ವಜಾ.. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 20 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು! ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲು..

Tcs laying off: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕಡಿತವು ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಡಿತ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಚ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯು 1,135 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುಮಾರು 2 % ಅಥವಾ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಐ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.