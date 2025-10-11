English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏಕಾಏಕಿ ವಜಾ.. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 20 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು! ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲು..

Employees Layoffs: ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಟಿಸಿಎಸ್, 20,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 11, 2025, 11:57 AM IST
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಅದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ

Trending Photos

ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಣ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು
camera icon7
Gaj Kesari Yog
ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಣ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
ಏಕಾಏಕಿ ವಜಾ.. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 20 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು! ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲು..

Tcs laying off: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕಡಿತವು ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಡಿತ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಚ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ RBI : ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಕಂಪನಿಯು 1,135 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುಮಾರು 2 % ಅಥವಾ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ RBI : ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಐ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

TCSIT industryemployeesmassive job cutsEmployees Layoffs

Trending News