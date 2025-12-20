English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿವು.. ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. + ಡಿಎನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:27 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ಜನರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ & ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ
  • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿವು.. ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Highest Paying Govt Jobs: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (IFS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,50,000 ರೂ.ನಿಂದ 4,00,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. + ಡಿಎನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆಡಳಿತ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ.ದಿಂದ 60,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಪಡಿತರ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೃಪ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000

ಇಸ್ರೋ, ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಮತ್ತು ಬಿಎಆರ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವೇತನವು 55,000 ರೂ.ನಿಂದ 60,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳೂ ಇವೆ.  

ಆರ್‌ಬಿಐ ಗ್ರೇಡ್ B 67,000 ರೂ. +DA, 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭತ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

