  • Kannada News
  • Career
  • 3,500 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್..!

3,500 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್..!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 3,500 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:47 PM IST
  • ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ.30ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ.33ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ.
  • ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 3,500 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (HR) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (CDO) ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲುಡಾಸು ಅವರು PTIಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ (SO) ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,300 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ (PO) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 505 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 541 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ SBI PO ನೇಮಕಾತಿ 2025 ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂರು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

'ಸುಮಾರು 3,000 ವೃತ್ತ ಆಧಾರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಪೊಲುಡಾಸು ಅವರು PTI ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ SBI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಸ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 13,500 ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಉಳಿದವು PO ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಧಾರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 13,455 ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 505 POಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಗುರಿ:

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ.30ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲುಡಾಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ.33ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.ಪ್ರಸ್ತುತ SBIಯಲ್ಲಿ 2.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲವಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.RRB NTPC ನೇಮಕಾತಿ 2025ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) NTPC 2025 ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ 5,810 ಪದವೀಧರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು rrbapply.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ.

About the Author
