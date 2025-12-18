UGC-NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗವು NET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ 85 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ugcnet.nta.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು CBT ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 7 ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. UGC NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು: ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ugcnet.nta.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವಿಷಯಗಳವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.