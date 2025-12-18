English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • UGC-NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ..!

UGC-NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ..!

ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. UGC NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:07 PM IST
  • ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 7 ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • UGC NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

Trending Photos

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ! 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 5.20 ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ..
camera icon7
Mangesh Yadav IPL auction
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ! 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 5.20 ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ..
UGC-NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗವು NET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ 85 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ugcnet.nta.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು CBT ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 7 ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ, ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ನಿಧನ   

ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. UGC NET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು: ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ugcnet.nta.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌

ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

UGC NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವಿಷಯಗಳವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

About the Author
UGC NET December 2025 subjects wise exam datesUGC NET December 2025 subjects wise examUGC NET December 2025 exam date

Trending News