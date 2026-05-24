UGC NET Registration Extended : UGC NET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. NTA ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
UGC NET Exam 2026: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮೇ 23, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮೇ 24, 2026 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೇ 24, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋ ಮೇ 26 ರಿಂದ ಮೇ 28, 2026 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 24, 2026 (ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ)
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 24, 2026 (ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ)
ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋ: ಮೇ 26 ರಿಂದ ಮೇ 28, 2026 (ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 23, 2026
ಈ ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 23, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
ugcnet.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
UGC NET ಜೂನ್ 2026 ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ UPI ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ UGC NET ಜೂನ್ 2026 ನೋಂದಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.