Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Career
  • /ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 3 ರಹಸ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು!

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 3 ರಹಸ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು!

Google jobs: ಗೂಗಲ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಗೂಗಲ್‌ನ ಡಬ್ಲಿನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಅಮಂಡಾ ಕಲೆನ್, ಜುಲೈ 22, 2026ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:17 PM IST
ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 3 ರಹಸ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ... ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ
NEET scam10 min ago
2
Kajal Aggarwal20 min ago
3
Mehboob Saab42 min ago
4
BJP MLA46 min ago
5
Zodiac Signs56 min ago