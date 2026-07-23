Google jobs: ಗೂಗಲ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಗೂಗಲ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಅಮಂಡಾ ಕಲೆನ್, ಜುಲೈ 22, 2026ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಅಮಂಡಾ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಗೂಗಲ್ ನಂತಹ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಗೂಗಲ್ ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಅನೇಕ ಜನರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳು ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಿವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಗೂಗಲ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿದಾರರಾದ ಅಮಂಡಾ ಕಲೆನ್ ಅವರು Instagram ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಬದಲು, ನಾನು 10 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪದಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫಾಂಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ಓದಲು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಕರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.