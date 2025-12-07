ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 30,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ಟಾಪ್-3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
1. ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಪಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (Charpak Scholarship)
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.
ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ.
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್: €700 ರಿಂದ €860 (ಸುಮಾರು ₹71,882 ರಿಂದ ₹88,313)
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಐಫೆಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (Eiffel Excellence Scholarship)
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್: €1,181 ರಿಂದ €1,700 (ಸುಮಾರು ₹1,21,207 ರಿಂದ ₹1,74,573)
ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್, ಆಂತರಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಸಹ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಎನಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
3. ಶಿಖರ್ ಥೇಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (Shikhar Thales Scholarship)
ಫ್ರಾಂಕೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್: €700 (ಸುಮಾರು ₹71,883)
ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ.
ಈ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತವರೂರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!.