ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು.

Manjunath Naragund
Oct 21,2025

ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ

BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ LLB ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪದವಿ ಮತ್ತು LLB ಪದವಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ LLB ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ BA LLB (ಆನರ್ಸ್), BBA LLB (ಆನರ್ಸ್), BCom LLB (ಆನರ್ಸ್), BSc LLB (ಆನರ್ಸ್) ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

CLAT ಪರೀಕ್ಷೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ (NLUs) ಪದವಿಪೂರ್ವ (UG) ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (PG) LLB ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (CLAT) ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ consortiumofnlus.ac.in ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

22 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

CLAT ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 22 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ LLB ಮತ್ತು PG ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ

ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ. ಸಂಯೋಜಿತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,

