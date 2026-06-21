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Success Story: ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಜಾಬ್‌! ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಿದು

Edward Nathan Varghese: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIT) ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಇಯರ್‌ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಾಥನ್‌ ವರ್ಗೀಸ್‌ (Edward Nathan Varghese) ಜಸ್ಟ್‌ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:33 PM IST
Success Story: ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಜಾಬ್‌! ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಿದು

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Prajwal B

Prajwal B

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