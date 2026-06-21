Edward Nathan Varghese: ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು (Job) ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಅಲೆದಾಡಿದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸೋದೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIT) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ (Edward Nathan Varghese) ಜಸ್ಟ್ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (IIT Hyderabad) ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಆಪ್ಟಿವರ್ನಿಂದ (Optiver) ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್?
ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೆಇಇ ಮೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ (AIR) 1100 ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ AIR 558 ಗಳಿಸಿ ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್, CAT 2025ರಲ್ಲಿ 99.96 ಪರ್ಸೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇವರು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 100ರ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಲಿದು ಬಂತು ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ "ಆಪ್ಟಿವರ್" ಇದೀಗ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಛರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಿಂದ ಆತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.