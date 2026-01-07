English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gen Z: ಕಂಪನಿಗಳು ಜೆನ್‌ ಝೀ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ.. ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

Gen Z Employees: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಜೆನ್‌ ಝೀ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:34 PM IST
Image Credit: Freepik

Gen Z Employees News: ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್‌ ಮಿಲೇನಿಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೆನ್‌ ಝೀ ಎಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 1997 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು Gen Zಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ದಿವಂತರು ಎನ್ನಲಾಗುವ Gen Zಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ Intelligent.com ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್/ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಪೀಳಿಕೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ 60% ರಷ್ಟು ಜನರು Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 1,000 ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 6 ರಲ್ಲಿ 1 ಜನರು Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ  ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಕಳಪೆ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: 
ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1,000 ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ 500 ಮಂದಿ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಲವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ:
ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯದೆ. ಇವರು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 20%ರಷ್ಟು ಜನರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಖ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿಯೇ  ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ:
ಜನರೇಷನ್ Z ಎನ್ನಲಾಗುವ ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೆನ್‌ ಝೀ (Gen Z)ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ResumeBuilder.com ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

