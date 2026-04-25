ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಾ: ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್

Belagavi Thief Arrest: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಖರ್ತನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ..
14 ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ! ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖದೀಮರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್:
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ್ನು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಟ್ಟು 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಾ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಇನಾತಿ ಕಳ್ಳರು ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ:
ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 67 ಲಕ್ಷ 93 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 64 ಲಕ್ಷ 47 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 415 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 3 ಲಕ್ಷ 45 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಸೇರಿವೆ.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವೇಷ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್:
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ರಿಹಾನ ಪಠಾಣ, ಮಲೀಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅರಮಾನ ಶೇಖ್, ಖಲೀಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಜ್ ಪಠಾಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
