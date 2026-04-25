ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಾ: ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Crime
Belagavi Thief Arrest: ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಾ ಹಾಕಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಖದೀಮರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 25, 2026, 11:07 AM IST
Trending Photos

Belagavi Thief Arrest: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಖರ್ತನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ..

Add Zee News as a Preferred Source

‌14 ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ! ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖದೀಮರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: 
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ್ನು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಟ್ಟು 14 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಾ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಇನಾತಿ ಕಳ್ಳರು ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ:
ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 67 ಲಕ್ಷ 93 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 64 ಲಕ್ಷ 47 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 415 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 3 ಲಕ್ಷ 45 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಸೇರಿವೆ.

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವೇಷ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್:
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ರಿಹಾನ ಪಠಾಣ, ಮಲೀಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅರಮಾನ ಶೇಖ್, ಖಲೀಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಜ್ ಪಠಾಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi Crime NewsBelagavi Thief ArrestHouse Burglary CaseSerial Theft BelagaviKarnataka Police

Trending News