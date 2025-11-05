English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Crime
  • 38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ..!

38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ..!

ಮೃತನ ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರದಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಶಾರದಾ ಬಳಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:08 PM IST
  • ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ
  • ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ಜೊತೆ ಅಂಟಿಯ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ
  • ಆಂಟಿಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆ*ತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ

38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ..!

Chikkaballapur Crime News: 38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿಯಾದನೇ? ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದ 19 ವರ್ಷದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಯುವಕ. ಇದೀಗ ಈತನ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ 38 ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಶಾರದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವಕನನ್ನೇ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಾ*ಮದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇಟಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ

ಮೃತನ ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರದಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಶಾರದಾ ಬಳಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೋಷಕರು ಶಾರದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರೂ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕುʼ ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಮೃತನ ತಾಯಿಯ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ರೈತರಿಗೆ ಸಾಥ್‌ ನೀಡಿದ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾರದಾಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ​.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

