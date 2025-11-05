38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ..!

Chikkaballapur Crime News: 38 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯ ಕಾ*ಮದಾಟಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿಯಾದನೇ? ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದ 19 ವರ್ಷದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಯುವಕ. ಇದೀಗ ಈತನ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ 38 ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಶಾರದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವಕನನ್ನೇ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಾ*ಮದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತನ ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರದಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಶಾರದಾ ಬಳಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೋಷಕರು ಶಾರದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರೂ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕುʼ ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಮೃತನ ತಾಯಿಯ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾರದಾಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ.