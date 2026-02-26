ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ 19 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ

ತುಮಕೂರು: ನೀನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರು..ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ..ಹೀಗೊಂದು ನೋವಿನ ಬರಹವನ್ನ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟವನು, ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ 'ನೀನು' ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದು ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆ.ಇದೇ ಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಧನುಷ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಪ್ಪೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನುಷ್, ತುರುವೇಕೆರೆಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳದಿದ್ದಾಗ ಪೋಷಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆತ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸಾವಿನ ವಾಸನೆ.. ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ನ ಬ್ಯಾಗ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನುಷ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ. "ನೀನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಾಯ್..ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದಿನಿ" ಅಂತ ಧನುಷ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಧನುಷ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವೈಫಲ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒತ್ತಡವೋ? ಧನುಷ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ದನುಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಚ್ವಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ..ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ನಂತೆ..ಆದರೆ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳಂತೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಧನುಷ್ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದಿದೆ.ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಧನುಷ್ನ ಈ ನಡೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.