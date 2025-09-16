Online game suicide
: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ BIPS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಯಶ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಿಜೋರ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಂತರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಸುರೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಯಶ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ನಂತರ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗದರಿಸದೆ ಬೈದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಶ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಮನನೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಯಶ್ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ ಅದಾಗಲೇ ಮೃಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಣವೂ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಮಗನ ಜೀವವೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾ ಯಶ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.