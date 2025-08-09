80 ವರ್ಷದ ತಾತನ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗಿಯರ ಚಲ್ಲಾಟ.. 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು.! ಕೊನೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಅಜ್ಜ.. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

Viral News : ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್.. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..? ಗೂಢಚಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಿಪಶುಗಳೇ. ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು 80 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಾರ್ವಿ, ಕವಿತಾ, ದಿನಾಜ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳ ಔಷಧಿ, ಓದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಾರ್ವಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದು, ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಹಣ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಾರ್ವಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ದಿನಾಜ್ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ದಿನಾಜ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಎಂದು ನಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದಳು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವೃದ್ಧನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧನು ಒಟ್ಟು 734 ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ 9 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಉಳಿಸಿದ್ದ ಹಣ ಕಳೆದುಹೋದರೂ, ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಈ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ವೃದ್ಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.