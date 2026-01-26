ಅಪಘಾತ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಸ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿರಿಕ್ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು.ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹೆಣ ಬೀಳೋಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..ಇಷ್ಟಕ್ಕು ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಆತ ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಕೂತಿದ್ದ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು.ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬಂದು ನಮ್ಮತ್ರನೇ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ರೋಷನ್ ಹೆಗಡೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ.ಈ ವೇಳೆ ಕಾರಿನ ಡೋರ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನನ್ನು ಚಾಲಕ ರೋಷನ್ ಸಾಕಾಷ್ಟು ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.ಆ ನಂತರ ಕೆಲವೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದದ್ದು ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತದ ಮರ್ಡರ್..!
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಮೀಪದ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ನೆಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೋರ್ನಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀರಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂಡ ಸೋತಿತ್ತು.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋತ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋತ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ನಂತೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಟೀಂ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಇನ್ನು ರೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ,ರೋಷನ್ ನನ್ನು ಬಿಡದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾರಿನ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ರೋಷನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಅದಾಗಲೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ.ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಿದೆ .. ಇನ್ನು ರೋಷನ್ ಬೇಕಂತಲೇ ಈರೀತಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ರೋಷನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.