ಕುಡಿತದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್‌.. ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ..

Crime News: ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಸುಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಚಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸುಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಿತದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಕಿರಿಕ್, ಕೊಲೆಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಯಾಕಾಯ್ತು?
ಅದ್ಯಾಕೋ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೊಲೆ, ಬಡಿದಾಟ, ರಕ್ತ ಹೀಗೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂಥಾದ್ದೇ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದವ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಕೊಲೆಯಾದವನು ಹೆಸರು ತುಳಸಿರಾಮ್ ಅಂತ 45 ವರ್ಷ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಆಲಿಭಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ, ಪೋವಿಲ್ ಮಾಚಿ ಸಾಗರ್ ಫೊಡ್ ಗ್ರಾಮದವನು. ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಇದ್ದಿಲಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತ ತುಳಸಿರಾಮ್. ಪತ್ನಿ ಯಶೋಧಗೆ ಎರಡನೆ ಗಂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಇದೇ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ ರಾಮನಾಯಕ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹರೀಶ್ ಪೋಲೀಸರು ಬರುವ ವರೆಗೂ ಮೃತದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ತಾವರಕೆರೆ ಪೋಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.