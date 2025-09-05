English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದ ಸಹೋದರರು!

ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಕದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವವೇ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಇದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:18 AM IST
  • ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು
  • ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ದಾಯಾದಿ ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ಹಣ-ಆಸ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರು

Trending Photos

New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon5
GST new price
New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಈತನ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಕೋಟ ವಿಷವಾಗಿದ್ದೇ ಪತ್ನಿ..! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
camera icon6
Cricketer Life Story
ಈತನ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಕೋಟ ವಿಷವಾಗಿದ್ದೇ ಪತ್ನಿ..! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಹೀರೋ ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.!
camera icon6
priyanka Chopra
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಹೀರೋ ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.!
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದ ಸಹೋದರರು!

Crime For Pension: ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (45) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಸಹೋದರರಾದ ರಾಮಾಂಜಿ (39) ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ (39) ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ? 
ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರರು. ಇವರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವೇ ಮೂವರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಕಲಹದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು

ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರರು ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು.

ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜಗಳ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ:
ಗುರುವಾರ (ಸೆ. 04) ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ರಾಮಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು:
ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರ ವರೆಗೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

"ತಾಯಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಹಂಚಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಣದಾಸೆಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳೇ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

pensionPension MoneyCrimeCrime For PensionLatest Pension News

Trending News