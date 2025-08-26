English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ..!  ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಟವಲ್, ಕರ್ಚಿಪ್ ಬಳಸೋದು ಕಾಮನ್. ಹೀಗೆ ತಾನು‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೋ‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ಬಳಸಿದ್ದ ಶಾಲ್  ನಿಂದ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 26, 2025, 08:56 PM IST
    • ಈ‌ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
    • ತಾನು‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೋ‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
    • ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಪುಂಡರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ‌ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟೂ ಆತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಪುಂಡರು  ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಭಾನುವಾರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರು ಬಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಯಾ ಎಂದು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಿಕ್ಲ ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ : A1 ಜಗ್ಗ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್  ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ‌ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೋಲಿಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮೂವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ , ತಬ್ರೇಜ್ ,ಅಜೀಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೀಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಾಗದವನಿಗೆ ಆ ಶಾಲ್ ಯಾವುದು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.  ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡನೀಯ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kalasipalyasaffron towelcrime newstoday crime newsKannada news

