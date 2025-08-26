ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ..!  ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟೂ ಆತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಪುಂಡರು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಭಾನುವಾರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರು ಬಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಯಾ ಎಂದು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೋಲಿಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮೂವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ , ತಬ್ರೇಜ್ ,ಅಜೀಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೀಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಾಗದವನಿಗೆ ಆ ಶಾಲ್ ಯಾವುದು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡನೀಯ.