ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ನವ ವಿವಾಹಿತೆ..!

ಆ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ..ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ..ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ..ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಜೀವವನ್ನೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ನವ ವಿವಾಹಿತೆ.
ಹೌದು, ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ವದು ವರ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮರಿಹೋಗ್ತಿವೆ.ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಮೈಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ.ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಹುಣಸೆಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನ ಮೈಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂವಾತ ಮದುವೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಚನ್ನಾಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ವರಸೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೂ ಅನುಮಾನ, ಪಡ್ತಿದ್ನಂತೆ ಇದರಿಂದ ನವ ವಿವಾಹಿತೆ ಇಂದ್ರೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳಂತೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನಂತೆ.ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೇಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ.ಇದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದಿದದಳಂತೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಚಾಳಿ ಬಿಡದೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದನಂತೆ.ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ಇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಆಕೆಯನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರ ಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆತನ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇದೆ. ಈ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೂ ಕಾರಣರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಂದ್ರ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಗಳು ಬಾಳಿ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಗಳ ಸಾವು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಣ್ಣೀರ ಆಗ್ರಹ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.