  • ಕುಡಿದ ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ..!

ಕುಡಿದ ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ..!

ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ..ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ..ಬಾಲಕಿ ಶವದೆದುರು ಗೋಳಾಡಿ ಅಳ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು.. ಯಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:15 PM IST
  • ಕುಡಿಬೇಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಎಂದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ
  • ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ತಾಯಿಯ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ತಾಯಿ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಳಂಕ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ
  • ಈಕೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ

ಕುಡಿದ ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ..!

ಆ ಬಾಲಕಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ್ರೂ ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಳು. ತಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು.‌ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲೇ ಕುಟುಂಬ, ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು.ತಾಯಿಗೆ ಕುಡಿದು ಬರಬೇಡಮ್ಮ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ಕುಡಿದು ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರುನಾಡಿನ ನೈಜ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026' ಗೌರವ

ನಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ..ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ..ಬಾಲಕಿ ಶವದೆದುರು ಗೋಳಾಡಿ ಅಳ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು.. ಯಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು..! ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟದ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ಕುಡಿದಾಗ ಮೈಮೇಲೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಮುಜುಗುರಕ್ಕೀಡಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ 11 ವರ್ಷ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಕುಡಿದು ಬರಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ರಾಕ್ಷಸಿ ತಾಯಿ ತಾನೂ ಹೆತ್ತ ಮಗಳೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕರುಳ ಕುಡಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಮಗಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ತಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ನೌಟಂಕಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾಳೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಿಮಾನ; 55 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪವಾಡಸದೃಶ ಪಾರು

ಇನ್ನೂ, ಈ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.ತಾನೂ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೋಳಾಡಿ ಅತ್ತು ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಇದೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಪರಚಿದ ಗಾಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ನಾಗಮ್ಮಳ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌

ಒಟ್ಟಾರೆ..ಕುಡಿಬೇಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಎಂದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ತಾಯಿಯ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ತಾಯಿ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಳಂಕ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.ಈಕೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

