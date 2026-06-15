Crime News: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯುವಕನ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿದಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನನ್ನ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಎಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಜೂನ್ 14) ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗರು 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊ*ಚ್ಚಿ ಕೊ**** ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊ*ಯಾಗಿರೋ ಯುವಕನನ್ನ ಯೂನಿಸ್ ಎಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊ* ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ಏರಿಯಾದ ಖಾಜಾ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊ*ಗಡುಕರು ಹ*ಗೈದ ಬಳಿಕ ಖುದ್ದು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊ*ಯಾದ ಯೂನಿಸ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಖಾಜಾ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಮೊದಲು ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯೂನಿಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮೃತ ಯೂನಿಸ್ ನ್ನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ಕೊ*ಗಡುಕರು ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾ*ಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂ* ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊ*ಯಾದ ಯುವಕ ಯೂನಸ್ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊ*ಗಡುಕ ಖಾಜಾ ಅನ್ನೋ ಯುವಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಖಾಜಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಡಾರಿ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯುವತಿ ಕೂಡಾ ನಾನು ಖಾಜಾನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊ*ಯಾದ ಯೂನಸ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಯ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ನಾನು ಧಾಂ... ಧುಂ... ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದ್ರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಯೂನಿಸ್ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಖಾಜಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪುಡಾರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯೂನಿಸ್ ನನ್ನ ಕೊಂ* ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಂ*ವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿಸ್ ತಂದೆ ನಜೀರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೇ ಇರಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊ* ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಿರಾತಕರು ಕೈಹಾಕಬಾರದಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೂನಿಸ್ ಪತ್ನಿ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು, ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕಂದಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅನಾಥ ಆಗಿವೆ. ಉಗುರಿನಿಂದ ಬಗೆಯರಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-