English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವಕ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯ

ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವಕ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 8, 2026, 10:00 AM IST
  • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.
  • ಕಿರಣ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಕಿರಣ್ ಪೋಷಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Silver price today
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
camera icon5
do you know
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon5
Shani-Shukra Yuti
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವಕ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಳೆಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೃತ ಕಿರಣ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಿರಣ್ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಯುವತಿಯೂ ಕಿರಣ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕಿರಣ್, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ತಾನೇ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ತನಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕಿರಣ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಕಿರಣ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯುವತಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರಣ್ ಬಳಿ ಬಂದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಿರಣ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರು.

ಮಗನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಕಿರಣ್ ಪೋಷಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯುವತಿಯು ಕಿರಣ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

BengaluruBengaluru Crime NewsCrime News Today

Trending News