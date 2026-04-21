ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ ತಂದ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ: ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದ ಕಿರಾತಕಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಕೆ ಆ ಯುವಕನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿ ತರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ಲು.ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಾ ಅಂದಿದ್ಲು. ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ಲು.ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ಲು.ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಧಗ ಧಗ ಉರಿದು ಯುವಕ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮದ ನಶೇಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ..ಆ ನಶೆ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು,ಡ್ರಗ್ ಗಿಂತಲೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚೇ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೂ ಅದೇ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಯುವಕನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಯುವತಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಜನಾನಗರದ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾದಾತ ಈತನೇ ನೋಡಿ.ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂತಾ.ವಯಸ್ಸು 27 ರಾಜಾಜಿನಗರದ ವಿಐ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ಲು.ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹ.ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಿರಣ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೋ. ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ನೋ ಯುವತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕಿರಣ್ ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲಾ ಬಾ ಅಂತಾ ಕಿರಣ್ ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ಲು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದಿದ್ಲು. ಆಯ್ತು ಅಂತಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದ. ನಂತರ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ಲು. ಕೊಂಚ ಬಿಗಿಯಾಗಿಯೇ ಬಿಗಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಕಟ್ತೀಯ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದ. ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ವನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಲಂತೆ. ನಂತರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದವಳೇ ಅವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಅಂತಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ.ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಸಜೀವ ದಹನ ಆಗಿದ್ದ. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಗೆಳೆಯನ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯುವತಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ಲು.ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೈಂ ಸೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯುವಕನ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿದ್ರು ಯುವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ಗಾಯವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ವಶಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.