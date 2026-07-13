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Renukaswamy Case: ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ; ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಬಯಲು!

Renukaswamy-Darshan: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಾದ ಪುನೀತ್‌, ವೇಣು ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್‌ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಂಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST
Renukaswamy Case: ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ; ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಬಯಲು!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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