ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ.. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬರ ಸಾ*ವು ಬೇಕಿತ್ತಾ..! ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 29, 2026, 03:54 PM IST
  • ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ
  • ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮೋಹನ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ.. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬರ ಸಾ*ವು ಬೇಕಿತ್ತಾ..! ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ..

ಸಾಲ ಅದು ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಷ. ಅದೇ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಇಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ,ತನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಯುವಕ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದ ದಾರುಣ ಸತ್ಯ, ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕಲಕಿದೆ. ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕು ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ...? ಈ ಸ್ಟೋರಿ  ಓದಿ.. 

ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ, ಸಾಲಗಾರರ ಒತ್ತಡ, ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮೋಹನ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ತಾಯಿ ಆಶಾ,ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಿತ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ವರ್ಷದ ಮಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ.ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು , ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ,ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು,ನಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಇಂತಿಂತವರೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಬಡಬಗ್ಗರು ಮದುವೆ ,ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಕೈ ತುಂಬ ಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.ಅದ್ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೊ ಎನೊ ಒಂದು ಸಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಪದೇ ಪದೆ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಿತ್ತಿದ್ದರು,ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲರು ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದ , ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 9:35 ಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ , ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನೋ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರು ರ್ಕತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಆತ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ,ಉಯ್ಯಾಲೆ ,ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪೂನ್ ಸಮೇತ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಟಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರಂಧನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡೊರು ಹೇಳೋದು ಕಣ್ರಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನು ಮಾಡಬೇಕೊ ಅದನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುಗಳಾತ್ತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಎನೇ ಆದರು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಬದುಕನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

