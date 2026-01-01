English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್:‌ 9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ FIR‌ ದಾಖಲು

ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಮೃತ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರೇ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 1, 2026, 10:24 PM IST
  • ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR
  • ಸೂರಜ್ ಸಹೋದರ ಸಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿರೋ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ FIR
  • ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಶಗಳೇನು?

Ganavi Suicide Case: ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿಯ ಪೋಷಕರೇ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಆತನ ಸಹೋದರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ

ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಸೂರಜ್ ಸಹೋದರ ಸಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರೇ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಧಾ, ಬಾಬುಗೌಡ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮಹದೇವ, ಗಗನ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಭಿಯಾನ: ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಮನನೊಂದು ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಸೂರಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನ ಹಾನಿಕಾರ ಆರೋಪದಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸೂರಜ್ ಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಜಯಂತಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಗಾನವಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸೂರಜ್‌ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಅತ್ತಿಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತಿಗೆ

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಇದೀಗ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 9 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯ ಸೇಲ್

ಹರ್ಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಾನವಿ

ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಗಾನವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರಜ್​ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹನಿಮೂನ್​​ಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹನಿಮೂನ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾನವಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹನಿಮೂನ್​​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಸೂರಜ್​ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸೂರಜ್​ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ಪುರದ ಸೋನೆಗಾವ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Ganavi suicide caseSuraj DeatParentsSuicide caseVidyaranyapura Police Station

