ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್:‌ 9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ FIR‌ ದಾಖಲು

Ganavi Suicide Case: ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿಯ ಪೋಷಕರೇ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಆತನ ಸಹೋದರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ
ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಸೂರಜ್ ಸಹೋದರ ಸಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರೇ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಧಾ, ಬಾಬುಗೌಡ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮಹದೇವ, ಗಗನ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮನನೊಂದು ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ
ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಸೂರಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನ ಹಾನಿಕಾರ ಆರೋಪದಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸೂರಜ್ ಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಜಯಂತಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಗಾನವಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸೂರಜ್ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಅತ್ತಿಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತಿಗೆ
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಇದೀಗ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 9 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಾನವಿ
ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಗಾನವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾನವಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ಪುರದ ಸೋನೆಗಾವ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.