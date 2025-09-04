English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು

theft in athani gold shop : ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು 5 ಜನ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 4, 2025, 04:03 PM IST
  • ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು
  • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರು
  • 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬೀಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಪೋಲಿಸರು ಯಶಸ್ವಿ

Trending Photos

Parivartini Ekadashi: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon6
Parivartini Ekadashi
Parivartini Ekadashi: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ &quot;ಕನ್ನಡದ ನಟ&quot; ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
camera icon6
kiccha sudeep
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ "ಕನ್ನಡದ ನಟ" ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
camera icon5
Baba Vanga Predictions
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
Samsaptak Yoga: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬಂಗಾರ
camera icon8
ASTROLOGY
Samsaptak Yoga: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬಂಗಾರ
ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬೀಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಪೋಲಿಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಂಧಿತರಿಂದ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2 ಬೈಕ್, 6 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 60 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಐಗಳಿ, ಅಥಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಮನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಈಗ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಿಸ್ತೂಲು ತೋರಿಸಿ ಆಭರಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನ: 

ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ತೋರಿಸಿ ಆಭರಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 2 ಪಿಸ್ತೂಲ್, 7 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, 1 ಕಾರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರದೀಪ ನಾಯಿಕ, ಅಂಕುಶ ಲೋಹಾರ, ರಾಜು ನಾಯಿಕ, ಬಬಲು ಜಾವೀರ, ಓಂಕಾರ ಗುರವ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ, ಎಎಸ್‌ಪಿ, ಅಥಣಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐ, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನ ಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಕಂಕುಮ ವಿಚಾರ, ಇಫ್ತಾರ್‌ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ : ಜೋಶಿ ತಿರುಗೇಟು 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Athani policeinterstate thieves arrestthieves arrest

Trending News