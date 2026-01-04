ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದ ಅತ್ತೆ!

ಮೃತ ಮಗನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಸೊಸೆಯ ಶವವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಎಸೆದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹಚರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಲ್ಧುನಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮರುದಿನ ಅತ್ತೆ ಲತಾಬಾಯಿ (60) ಎಂಬುವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿ (35) ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ವಾಲ್ಧುನಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿಯದ್ದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ಲತಾಬಾಯಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸೊಸೆಯ ಕೊಲೆಯ ನಿಜಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಲತಾಬಾಯಿಯವರ ಮಗ ವಿಲಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲತಾಬಾಯಿಯವರ ಆ ಹಣವನ್ನ ತನಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಜಗಳವು ನಡೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನೇ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಲತಾಬಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಲಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಲತಾಬಾಯಿ ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತನಾದ ಜಗದೀಶ್ ಮಹಾದೇವ್ ಮಾತ್ರೆ (67) ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೂಪಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ರೂಪಾಲಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿ ಗೇಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮರುದಿನವೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಲೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಣತನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಲತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿ ಗೇಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.