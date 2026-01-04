English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದ ಅತ್ತೆ!

ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದ ಅತ್ತೆ!

ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಇದು ಮೃತ ಪುತ್ರನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ- ಸೊಸೆಯಂದಿರ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:30 PM IST
  • ಮೃತ ಮಗನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ & ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಅತ್ತೆ
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
  • ಸೊಸೆ ಕೊಂದ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹಚರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
camera icon6
Gilli
ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ..!
camera icon5
Pension Hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ..!
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಭೇಟಿ.. PM ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ರಮಿಕಾ!
camera icon5
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಭೇಟಿ.. PM ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ರಮಿಕಾ!
ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದ ಅತ್ತೆ!

ಮೃತ ಮಗನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಸೊಸೆಯ ಶವವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಎಸೆದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹಚರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಲ್ಧುನಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮರುದಿನ ಅತ್ತೆ ಲತಾಬಾಯಿ (60) ಎಂಬುವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿ (35) ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ವಾಲ್ಧುನಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿಯದ್ದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ಲತಾಬಾಯಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸೊಸೆಯ ಕೊಲೆಯ ನಿಜಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಲತಾಬಾಯಿಯವರ ಮಗ ವಿಲಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲತಾಬಾಯಿಯವರ ಆ ಹಣವನ್ನ ತನಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೊಸೆ ರೂಪಾಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಜಗಳವು ನಡೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನೇ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಲತಾಬಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಲಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಲತಾಬಾಯಿ ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತನಾದ ಜಗದೀಶ್ ಮಹಾದೇವ್ ಮಾತ್ರೆ (67) ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೂಪಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ : 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ರೂಪಾಲಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿ ಗೇಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮರುದಿನವೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಲೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಣತನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಲತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿ ಗೇಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Woman Kills Daughter-In-LawMaharashtraMaharashtra crimenRailway jobgovt gratuity funds

Trending News