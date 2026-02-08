English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಅತ್ತೆಯ ಅಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ; 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅನಾಥ

ಅತ್ತೆಯ ಅಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ; 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅನಾಥ

ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಾದಾಗ, ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Feb 8, 2026, 10:34 AM IST
  • ಓಂ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
  • ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭಾಲ್ಕಿ ಮೂಲದ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕರಣವು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅತ್ತೆಯ ಅಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ; 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅನಾಥ

ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಾದಾಗ, ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಓಂ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭಾಲ್ಕಿ ಮೂಲದ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಜನಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಂಜನಾಬಾಯಿಗೆ, ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಂಜನಾಬಾಯಿಯ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕರಣವು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ 11 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಮಗು ಈಗ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತಳ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಮೃತಳ ಪತಿ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

