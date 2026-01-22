English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ತರೋಣ ಎಂದೇಳಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಪತಿ..!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ತರೋಣ ಎಂದೇಳಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಪತಿ..!

ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:05 PM IST
  • ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಪಾಪಿ ಪತಿ
  • ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆಂದ ಪಾಪಿ
  • ಕೊಲೆಗೈದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ತರೋಣ ಎಂದೇಳಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಪತಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಡಂಚಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು, ಆದರೇ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನದ ಭೂತ ಆವರಿಸಿತ್ತು.ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ,ಇದನ್ನು ಹೃದಾಯಾಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಪತಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು

ದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೇ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯದ ಆವರಿಸಿತ್ತು.ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಇದು.ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನ ಬರೋದೊ ಹೋಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ.ಇದನ್ನೆ ಪತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಿರಿಯ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಪತಿ ಅವಿನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೇ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಕಿರಾಣಾಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅವಿನಾಶ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.ಆದರೇ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಪತ್ನಿಯ ಕಿರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೇ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇದು ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.ಇನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ನಂದಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯ ಬಂಧನವು ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿಗೆ ಪತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಯಿತ್ತಿತ್ತು.ಇನ್ನೂ ಪತಿ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸಂಶಯ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟರೇ ಅಪ್ಪ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ, ಈಗ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

