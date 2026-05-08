ಬಳ್ಳಾರಿ : ಇದು ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ , ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ದಂಧೆಕೋರರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಪಟಾಲಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪೀಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಇದೀಗ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಈತನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ್. ಈತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಈತ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ತಾನೇ ಒಂದು ಪಟಾಲಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಂಧೆಕೋರರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆ ಕೋರರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಟೀಂ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ, ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದೀಗ ದಂಧೆಕೋರರ ಬಳಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಬಳಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶರಭಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಣೆದಾರನಿಂದ ಈ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಟೀಂ 3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಕೋರ ಶರಭಯ್ಯ ಎನ್ನುವವರು ಮೋಕಾ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಈ ಆರೋಪಿ ದೇವರಾಜ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಲಾರಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವು. ಆ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ, 3 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆಕೋರ ಶರಬಯ್ಯ ಮೋಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ದೇವರಾಜ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆ ವಿಪರೀತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಟೀಂ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ದಂಧೆ ಕೋರರನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಜಾ, ಮಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಂಧೆಕೋರರು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಡುಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ತಾನೇ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಟೀಂ ಎಂದು ದಂಧೆಕೋರರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಬೆದರಿಸಿ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್, ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಗಾದಿಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯಿರಾಂ ಎನ್ನುವವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿರಾಂ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಗಾದಿಲಿಂಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ನನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಜಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಎಸ್ಪಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಕೇಸ್ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಆರೋಪಿ ದೇವರಾಜ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಮೋಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆರೋಪಿ ದೇವರಾಜ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.