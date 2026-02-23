ಲವರ್ಸ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಆರೋಪ..! ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅವನು.. ರೇ*ಪ್‌ ಎಂದ ಇವಳು.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಲು ಲವರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಸಿ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಾ ಫಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು.. ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವೂ ಬಂದಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ಇವ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ರೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಸಿಪ್ ಬೆಳದಿತ್ತು. ಅದ್ರಂತೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ನೇ ತಾರೀಖು ಜಕ್ಕೂರು ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಗೆಳೆಯ ನಿಖಿಲ್ ನ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಗೆಳೆಯ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಮೆನಗೂ ಸೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ.
ಆದರೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.. ಗೆಳೆಯ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಯತಮೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸ್ರೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ನ ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೀಟಾಗು, ಯುವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾ ಆಗೋದೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಸಿರೋದಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.. 21ನೇ ತಾರೀಖು ಸೀದಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೇ ಯುವತಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಲವರ್ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೀದಾ ಅಮೃಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಪಾರ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೆ.. ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಗೆಳೆಯ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಡಿಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಇಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆರೋಪಿಸಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಸದ್ಯ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಸ್ ಗಳ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದು ಸತ್ಯನಾ..? ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಾ..? ಈ ನಾಲ್ವರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯಾ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.