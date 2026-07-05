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ಬೇಬಿ ಡೇಕೇರ್ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌! ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿ ಸುಜಾತಾ 

ಬೇಬಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಕಿರಾತಕಿ ಸುಜಾತಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಒಂದೊಂದೆ ಬಟಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೊ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಿಲಾಡಿ ಸುಜಾತಳ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೊ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 05, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:53 PM IST
ಬೇಬಿ ಡೇಕೇರ್ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌! ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿ ಸುಜಾತಾ 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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