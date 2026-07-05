/ಬೇಬಿ ಡೇಕೇರ್ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌! ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿ ಸುಜಾತಾ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಕಿರಾತಕಿ ಸುಜಾತಾಳ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಳಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸುಜಾತ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಆರೋಪಿತೆ ಸುಜಾತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಜಾತಳನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಸುಜಾತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಜಾತ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಮದ್ಯೆ ಡೇ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಕೂಡಿ ಹಾಕೊದರ ವಿಡಿಯೋ ರೇಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅವಾಗ್ಲೆ ನೋಡು ಕಿರಾತಕಿ ಸುಜಾತ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥನೊಬ್ಬನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಡೇ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೊಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೊ ಅವಾಗ್ಲೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳು ರಿಲಿಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈಗಾಗ್ಲೆ ಬಂಧಿತ ಸುಜಾತಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.