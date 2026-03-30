ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ : ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಸೌಟು ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಜೀವನಭೀಮಾನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸಹೋದರರಾದ ನರೇಶ್, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರೇಖಾ ಬದುಕು ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ 1RK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ವಾರ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ದರ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 10 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಾದವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದವರು ಐದು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಚ, ಸೌಟು ಹಾಗೂ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕೆನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.