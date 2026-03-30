English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ : ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ

ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ : ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ

ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಳಿಯಲು ಸೂರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕಿರಿಕ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪೀಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಕಿತ್ತಾಟ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಜೀವನಭೀಮಾನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 30, 2026, 09:13 PM IST
    • ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರ ಒತ್ತಾಯ.
    • ​ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ.
    • ​ಸೌಟು, ಚಮಚ ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಟ.

ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ : ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಸೌಟು ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಜೀವನಭೀಮಾನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸಹೋದರರಾದ ನರೇಶ್, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರೇಖಾ ಬದುಕು ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ 1RK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ವಾರ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಗ್ಯಾಸ್ ದರ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 10 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಇತ್ತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಾದವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದವರು ಐದು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಚ, ಸೌಟು ಹಾಗೂ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕೆನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru newscrime newsKannada newsKannadatoday kannada news

Trending News