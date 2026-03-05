ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಎಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..! ಸೋದರ ಮಾವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಳಿಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಹೆಣ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕನಗರದ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಅದು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆ. ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮೀಟರ್ ಹಾಕದೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳೀ ಬಂದಿದೆ
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನ ಹೆಸರು ಇನಾಯತ್. ಮೂಲತಃ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಈತ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವೇಕನಗರದ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋದರ ಮಾವ ಮಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾವ ಅಳಿಯನ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಮಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಇನಾಯತ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗ್ವಾದ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಸೂರ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಇನಾಯತ್ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ತುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಾಬರಿಯಾಗದ ಆರೋಪಿ ಮಸೂರ್, ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಯತ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತುಹೋದ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಮಾನ್ ಶೀ, ಪುರುಷೋತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಅಳಿಯನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಮಾವ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.