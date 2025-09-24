English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ : ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ

Cricket coach scandal : ಆತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್.. ಹೀಗಿರುವಾಗ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ‌ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:32 PM IST
    • ಆತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್
    • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ
    • ಖಾಸಗಿ ಅಕಾಡಮಿಯೊಂದರ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ : ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅಕಾಡಮಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ಮೂಲದವನಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಮೈಕೋಲೆಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಹೀಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಗ್ನವಾದ ಆತನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಬೆದರಿಕೆ‌ ಹಾಕಿ ಅಬಾರ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ರಾಸಲೀಲೆಯ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರೋಪಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
 
ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಗ್ನವಾಗಿರೋ ಪೊಟೋಗಳನ್ನ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ದೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪವೂ ಇದ್ದೂ, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru cricket coach scandalABV Mathew explicit videosCarmel Academy teacher case

