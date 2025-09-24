ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ : ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅಕಾಡಮಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ಮೂಲದವನಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಮೈಕೋಲೆಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಗ್ನವಾದ ಆತನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ರಾಸಲೀಲೆಯ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EMI ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರೋಪಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಗ್ನವಾಗಿರೋ ಪೊಟೋಗಳನ್ನ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ದೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪವೂ ಇದ್ದೂ, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.