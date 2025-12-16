ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಮೋನಿಕಾಳ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲು:'ನಾನೇನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದವಳ ಕರಾಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ!

Monika Case: ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಪೇರಿಕಿತ್ತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ ಕೇಸ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪತಿಯ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಒಡವೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ 'ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಮೋನಿಕಾ'ಳ ಕಳ್ಳಾಟ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನೇನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋನಿಕಾಳ ಈ 'ಕರಾಮತ್ತು' ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆಯೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೋನಿಕಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಂಶ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋನಿಕಾ ತನ್ನದೇ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು!ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೋನಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮೋನಿಕಾ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಒಡವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೋನಿಕಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.