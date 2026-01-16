English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಗಂಡನ ಟಾರ್ಚರ್ : ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..

ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಗಂಡನ ಟಾರ್ಚರ್ : ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..

ಆಕೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ಲು.‌ ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದವಳು ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:33 PM IST
    • ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಗಂಡ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಟಾರ್ಚರ್
    • ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..
    • ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಗಂಡನ ಟಾರ್ಚರ್ : ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಜೀವನವೇ ಹೀಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ವಕ್ಕಿರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ‌ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ. ಗಂಡನ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಮೊಂಡುತನ ಗೃಹಿಣಿಯ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಮುಗ್ದ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಯೆಸ್.. ಸಂಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 7:30ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ,ಮಗವಿನ ಚೀರಾಟ,ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀತಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ರೆ  4 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಕಲಹ. ಮೃತ ಸೀತಾ ಮತ್ತು  ಪತಿ ಗೋವಿಂದ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ಗಂಡ ಸೀತಾಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೀತಾಗೆ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜಗಳ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಗೋವಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಸೀತಾ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಗಳಿಗೂ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಇನ್ನೂ ಮೃತ ಸೀತಾಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಆಕೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೋವಿಂದ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀತಾಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಇನ್ನೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಗೋವಿಂದ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾದ್ರೂ ಸಹ ದುಡಿದು ಸೀತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಡನ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸೀತಾ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಮಸಣ ಸೇರುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

