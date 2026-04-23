ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ನೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್.! ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಇಂತವಹ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

​ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡೇನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:49 PM IST
    • ಚಿನ್ನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 2 ಕೋಟಿ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು..
    • ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಆಕ್ರೋಶ..
    • ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಯವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ಮೂಲದ ಪುನೀತ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಸವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾಕೆಯೇ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ಎಂ.ಪಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರಚಂದ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಿರೋದಿಷ್ಟು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಸವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎಂಪಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರಚಂದ್, ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದು ಚಿನ್ನ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಪುನೀತ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇಂದ್ರಚಂದ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸವಿತಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಎಂದು ಪುನೀತ್‌ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಸವಿತಾಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಳ್ಳಾಟ ಅರಿತ ಪುನೀತ್, ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರಚಂದ್ ಎನ್ನುವವನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಾರದು ಎಂದು ಈತ ಕೇವಲ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುನೀತ್ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿ, ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

