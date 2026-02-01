English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅದೊಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.30 ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಘನಘೋರವೇ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಅದೇ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದವ್ನು ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:38 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೊಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ : ವೃದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾ*ರ, ಕೊಲೆ..? 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಭಯಾನಕ.. ಭೀಬತ್ಸ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ಕೃತ್ಯವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.30 ರ ಸಮಯ. ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಬಂದವನು ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 27 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸೀದಾ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ತನ್ನ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಳು. ಒಳಗೆ ಬಂದ ಪತಿ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಘನಗಘೋರ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 50 ವರ್ಷದ ದೇವರಾಜ್ ಮೃತದೇಹ ಫ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ

ಈ ವೇಳೆ ಭಯಾನಕ‌ ಸಂಗತಿಯೇ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ವೃದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನವರಿ 31 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೃದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಯ 27 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಕೋಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರೊದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

